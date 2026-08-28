L’era dei Suv, come orientarsi sul mercato

ROMA – La crescente diffusione dei SUV ibridi sul mercato ha aumentato molto le opportunità per chi cerca un’auto capace di coniugare efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni inquinanti e versatilità d’uso. L’offerta attuale è molto articolata e comprende soluzioni che si differenziano per tecnologia di motorizzazione, autonomia, modalità di ricarica e, naturalmente, prezzo d’acquisto. Data l’ampia possibilità di scelta, per orientarsi al meglio è necessario partire dalle differenze tra i vari sistemi ibridi e capire come questi possano incidere sull’utilizzo quotidiano del veicolo.

Quando si valutano i SUV ibridi è utile distinguere tra le principali tecnologie disponibili: full hybrid (HEV, Hybrid Electric Vehicle), mild hybrid (MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle) e plug-in hybrid (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Ognuna di queste soluzioni ha caratteristiche specifiche che incidono sull’uso quotidiano del veicolo, dai consumi alla gestione dell’autonomia fino alla possibilità di ricarica esterna.

Il sistema full hybrid alterna in modo automatico il motore elettrico e quello termico senza che vi sia la necessità di ricarica esterna. È quindi particolarmente adatto alla guida in città e ai percorsi a bassa velocità.

Il mild hybrid, il cosiddetto “ibrido leggero”, offre invece un supporto elettrico più contenuto, utile soprattutto per migliorare l’efficienza nei transitori di guida (ovvero quelle fasi di transizione quali le ripartenze da fermo, i sorpassi, i cambi di carico ecc.).

Il plug-in hybrid, infine, consente di percorrere decine di chilometri in modalità solo elettrica grazie a batterie di maggiore capacità, con la possibilità di ricarica tramite colonnina o wallbox domestica.

Tra i vari costruttori attivi nel segmento dei SUV ibridi, Mitsubishi Motors Italia ha sviluppato soluzioni che combinano flessibilità d’uso ed efficienza energetica, adattandosi a esigenze di guida differenti.

I consumi, l’autonomia e l’utilizzo reale Uno degli aspetti più rilevanti quando si sta valutando l’acquisto di un SUV ibrido riguarda il comportamento su strada e il rapporto tra consumi dichiarati e utilizzo reale. Le prestazioni effettive del veicolo dipendono da diversi fattori, tra cui il tipo di percorso, lo stile di guida e la frequenza di ricarica (nei modelli plug-in).

Nel caso della tecnologia full hybrid, l’efficienza deriva per lo più dalla capacità del sistema di recuperare energia durante le frenate e le decelerazioni, ottimizzando i flussi tra il motore elettrico e quello termico.

Nel mild hybrid, il motore elettrico ha invece una funzione di supporto a quello termico e contribuisce soprattutto a migliorare l’efficienza nelle fasi di accelerazione e ripartenza, ma senza consentire la marcia esclusivamente elettrica.

Nel sistema plug-in hybrid, infine, la possibilità di percorrere i vari tragitti quotidiani in modalità completamente elettrica permette di ridurre in modo significativo il consumo di carburante, soprattutto se si ha l’opportunità di ricaricare il veicolo con una certa regolarità.

Non c’è quindi una scelta giusta in assoluto poiché essa dipende dall’utilizzo prevalente che si fa del veicolo e, naturalmente, dalla disponibilità di infrastrutture di ricarica. Può essere d’aiuto un’analisi dei chilometri che si percorrono quotidianamente nel traffico cittadino rispetto a quelli in autostrada.

Sicurezza e assistenza alla guida Per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza, ritenuto sempre più importante, i SUV ibridi di nuova generazione integrano sistemi avanzati di assistenza alla guida (i cosiddetti ADAS, Advanced Driver Assistance Systems) che migliorano la sicurezza in modo significativo e semplificano la gestione del traffico quotidiano.

Tra le tecnologie ADAS più note si possono ricordare la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento attivo della corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale e il monitoraggio dell’angolo cieco (un sistema che rileva i veicoli presenti nelle zone non coperte dagli specchietti retrovisori). A queste si aggiungono sistemi di parcheggio assistito e telecamere a 360 gradi, sempre più presenti anche nei segmenti intermedi. Queste dotazioni non servono soltanto ad aumentare il livello di sicurezza, ma rendono anche più confortevole la guida, soprattutto nei contesti cittadini caratterizzati, come ben noto, da traffico intenso e da frequenti manovre.

Un mercato in evoluzione verso la mobilità elettrificata Il segmento dei SUV ibridi si inserisce in un processo più ampio di transizione verso forme di mobilità sempre più elettrificate. I costruttori stanno progressivamente ampliando le proprie gamme per rispondere a esigenze diverse, cercando il giusto equilibrio tra prestazioni, sostenibilità ambientale e praticità d’uso.

Da questo punto di vista, Mitsubishi Motors Italia propone una gamma di SUV ibridi progettati per adattarsi a diversi scenari di guida, dalla città ai viaggi più lunghi, con un’attenzione particolare all’integrazione tra tecnologia e funzionalità quotidiane.