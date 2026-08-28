Il resto dell’Europa: tutte le sfide di Milan, Juve e Atalanta tra Europa League e Conference

ROMA – Dopo gli incastri di Champions, le urne Uefa hanno deciso anche il cammino delle squadre italiane in Europa League e Conference League.

La Juventus (inserita in fascia 1) ha pescato la Real Sociedad (in casa) e l’Az Alkmaar (in trasferta), poi Rennes, Omonia Nicosia, Nec Nijmegen, Celta Vigo, Ferencvaros e con gli israeliani dell’Hapoel Beer-Sheva in campo neutro.

Real Sociedad (in casa)

(in casa) Az Alkmaar (in trasferta)

(in trasferta) Rennes (in casa)

(in casa) Ferencvaros (in trasferta)

(in trasferta) Omonia Nicosia (in casa)

(in casa) Celta Vigo (in trasferta)

(in trasferta) Nec Nijmegen (in casa)

(in casa) Hapoel Beer-Sheva (in /trasferta)

Il Milan torna in Europa League dopo cinque anni e dalla sua stessa prima fascia il Benfica (a San Siro), in casa Ferencvaros, Sunderland e Ararat-Armenia, in trasferta il Bournemouth, l’Olympiacos, il Salisburgo e il Levski Sofia.

Benfica (in casa)

(in casa) Olympiacos (in trasferta)

(in trasferta) Ferencvaros (in casa)

(in casa) Salisburgo (in trasferta)

(in trasferta) Sunderland (in casa)

(in casa) Bournemouth (in trasferta)

(in trasferta) Ararat-Armenia (in casa)

(in casa) Levski Sofia (in trasferta)

In seguito alle 8 sfide, la formula prevede una classifica generale del girone a 36, con le prime 8 squadre direttamente agli ottavi e quelle dal nono al 24esimo posto ai playoff per stabilire le altre partecipanti agli ottavi. E poi avanti fino alla finale del 26 maggio 2027 a Francoforte.



Il calendario, con date e orari delle gare, verrà diramato dalla Uefa entro domenica 30 agosto.



Per quanto riguarda invece la Conference League l’Atalanta incrocerà l’Ajax ad Amsterdam poi affronterà le trasferte di Banja Luka in Bosnia in casa del Borac e a Riga. A Bergamo il Kairat, i ciprioti del Pafos e gli svedesi del Mjallby.