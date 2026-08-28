FOTO | Eclissi di luna, dall’Italia al Messico: le immagini dell’ultimo show del cielo

ROMA – Chi ha fatto le ore piccole, questa notte, o chi invece si è alzato prestissimo ha potuto ammirare nel cielo l’eclissi di luna parziale (ma con copertura al 97%), altro spettacolo stellare che lo Spazio ha regalato a mezzo mondo, quest’estate 2026, dopo l’eclissi di sole dello scorso 12 agosto.

La Luna ha attraversato il cono d’ombra della Terra tingendosi di suggestive sfumature color rame, ruggine e rosso. Con l’ingresso della Luna nella penombra (3,23) e poi nell’ombra (4:33) di fatto Sole, Terra e Luna si sono trovati quasi perfettamente allineati e la Luna è entrata nell’ombra proiettata dal nostro pianeta. Il massimo dell’eclissi, cioè il momento di massimo oscuramento della superficie lunare è arrivato alle 6.12, con una copertura del 97%. Alcune immagini scattate in Italia e diffuse sui social: Siena, Veneto, Gargano.

L’immagine dell’eclissi lunare vista dalla città di Glenville, nello Stato della Georgia, Stati uniti

Infine, l’eclissi immortalata da due zone diverse del Messico, la Costa Oaxaca e lo Stato di Pueba

L’evento è stato visibile dalle Americhe e da parti di Europa e Africa. In Italia il massimo dell’eclissi si è avuto poco dopo le 6 del mattino e successivamente la Luna ha iniziato il suo tramonto, impedendo l’osservazioni delle fasi finali.

🌕🌑 || Así se observó la Luna completamente eclipsada, durante el punto máximo del eclipse lunar, dejando una impresionante imagen en el cielo. ✨🔭 pic.twitter.com/QTUaqHnQCr — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) August 28, 2026

(photo credit: osservatorio astronomico città di siena/fb, astrogargano/fb, Dario Pregolato-Luca Zaia/Fb, Janitzio Ramos Jacinto /Fb, Keisha Tats/Fb, Hora Cero Web/Ig, Mattianot/Ig)