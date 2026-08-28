Le previsioni meteo di venerdì 27 agosto

(Fonte: ilmeteo.it e centrometeoitaliano.it)

ROMA – Anticiclone prevalente, meno forte al Settentrione. La giornata sarà contrassegnata sin dalle prime ore da temporali intensi su Alpi, Prealpi e vicine pianure del Nordovest che nel corso del giorno si incammineranno verso gli stessi settori del Triveneto. Possibili grandinate. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente e il caldo intenso con punte di 38-42°C su tante città.

NORD

Al mattino molte nubi in transito, più compatte al Nord-Ovest, con piogge sulle Alpi e sul Piemonte. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi al Nord-Ovest, Lombardia e Alpi centro-orientali In serata serata ancora temporali tra Alpi e alte pianure. Variabilità asciutta nella notte salvo residui fenomeni in Alto Adige.

CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con molte nubi tra Toscana, Umbria e Alto Lazio e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni, con nubi in lieve diradamento. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte.

SUD E ISOLE

Giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo dei disturbi nuvolosi sulla Sardegna. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma un marcato aumento della nuvolosità nella notte sulla Sardegna.

Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta l’Italia, salvo una lieve flessione al Nord-Ovest e sulla Sardegna.