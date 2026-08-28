venerdì 28 Agosto 2026

L’oroscopo di venerdì 28 agosto 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 28-8-2026 ore 8:29Ultimo aggiornamento: 28-8-2026 ore 8:29

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata brillante e molto promettente per tutte le iniziative che porterai avanti oggi. Scelte di vita che possono essere decisive, coppie favorite e fertili.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Le imprese sono favorite e puoi riuscire a fare molto, ma bisogna sempre contare i soldi. Nuovi incontri favoriti o chiarimenti da fare.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

La tua posizione nel contesto di un lavoro ha tutte le possibilità di crescere. Oggi sei più comprensivo e anche più disponibile all’amore.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Ogni conflitto può essere risolto con saggezza e diplomazia. In amore hai bisogno di tempo.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Fase di energia positiva, non fare che il passato blocchi il futuro. Gratificazioni in arrivo.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

C’è una buona energia, proprio oggi può arrivare una bella soddisfazione. Per i sentimenti inizia una fase di grande interesse che potrebbe portare chi ha una storia bella a definirla e ufficializzarla. Soluzioni di lavoro.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Sei un po’ un “bastiàn contrari”, oggi non ti va bene nulla, devi stare attento a non rovinare rapporti di lavoro o d’amore. Oggi i tuoi silenzi possono pesare, creare malintesi.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Se fino a qualche settimana fa avresti gettato volentieri la spugna, adesso al contrario devi impegnarti parecchio. In questo momento, non devi rifiutare nulla anche se la stanchezza si fa sentire e ti pesa…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Incomprensioni in coppia possono essere superate se c’è buona volontà da parte di entrambi. E’ importante ogni tanto staccare la spina, rilassarsi, da quanto non lo fai?

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Per l’amore si apre una parentesi di fortuna. Periodo ideale per proporre un lavoro fuori città o all’estero, hai tante risorse per dimostrare quanto vali…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Classica giornata in cui devi fare tutto due volte o lottare con mille intralci. Nel corso di queste ore la stanchezza si fa sentire.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

E’ possibile che entro qualche settimana tu debba chiarire un vecchio contenzioso rimasto in sospeso. C’è uno stato di fastidio attorno a te, forse è una persona che lo conferma.

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