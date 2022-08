VIDEO | Notte della Taranta, Elodie infiamma Melpignano

ROMA – Grande successo per la ‘Notte della Taranta‘. Sono state circa 200mila le persone accorse al mega concertone di Melpignano per ballare sulle note della musica salentina. Un evento che torna a vivere dopo i due anni di pandemia, che avevano costretto la manifestazione a rinunciare al pubblico in presenza. Maestro concertatore della 25esima edizione all’insegna della contaminazione tra tradizione e innovazione è stato Dardust, che sul palco della ‘Notte della Taranta’ ha eseguito il brano ‘Sublime’.

Protagonisti della serata i big Elodie, Marco Mengoni, Madame e Samuele Bersani che hanno fatto ballare e cantare il pubblico sulle note dei loro successi e su classici della tradizione salentina.

VIDEO | ELODIE ALLA NOTTE DELLA TARANTA

Elodie che balla la pizzica: il video di cui non sapevo di aver bisogno #NotteDellaTarantapic.twitter.com/SJN5nyLUly — Våle🐍; Campioni d’italia 🏆🇮🇹 (@Vale41229116) August 27, 2022

NOTTE DELLA TARANTA, L’ESIBIZIONE DI MARCO MENGONI

NOTTE DELLA TARANTA, GRAN FINALE CON ELODIE, BERSANI, MENGONI E MADAME

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it