Mondiali di pallavolo maschile, l’Italia batte il Canada: le prossime partite e dove vederle

di Mario Piccirillo e Maria Rita Graziani

ROMA – Esordio vincente per la Nazionale maschile di pallavolo ai Mondiali di Polonia e Slovenia. Ieri sera l’Italia ha battuto il Canada tre set a zero, 25-13 25-18 39-37, dopo un terzo set infinito. Gli azzurri, senza Ivan Zaytsev, sono tra i favoriti per la vittoria finale con Stati Uniti, Polonia, i campioni olimpici della Francia e il Brasile.

“Il finale è stato thrilling – ha detto il Ct Fefé De Giorgi – abbiamo concesso qualcosa noi, ma anche loro sono stati bravi. Comunque è stato positivo giocare un così lungo palla su palla perché sono convinto che ci aiuterà nel percorso di crescita. I primi due set abbiamo giocato davvero bene, ora dobbiamo allenare la continuità di rendimento e di concentrazione durante l’intero match. In questo mondiale sarà importante mantenere standard sempre molto elevati”.

LE PROSSIME PARTITE DELL’ITALIA MASCHILE DI PALLAVOLO

Gli azzurri sono inseriti nel girone E e torneranno sul campo lunedì 29 agosto alle 21.15 contro la Turchia e poi mercoledì 31 agosto contro la Cina.

MONDIALI DI PALLAVOLO MASCHILE, DOVE VEDERE LE PROSSIME PARTITE

Tutte le gare della Nazionale maschile di pallavolo saranno trasmesse in diretta su Rai 2, mentre RaiPlay e Rai Sport + HD trasmetteranno tutte le altre partite.

