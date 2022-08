VIDEO | Perdonanza Celestiana, il Papa apre la Porta Santa e esorta gli aquilani: “Jemo nnanzi”

Di Marianna Gianforte

ROMA – “Preghiamo per il popolo ucraino e tutti i popoli che soffrono per la guerra“, ha dichiarato Papa Francesco nel suo discorso nella Basilica di Collemaggio a L’Aquila durante la Perdonanza 2022.

Il Pontefice è arrivato questa mattina nel capoluogo abruzzese per presiedere la 728esima edizione della manifestazione liturgica che dal 2019 è diventata patrimonio dell’Unesco.

“Quando siamo arrivati all’Aquila la nebbia era fitta, non si poteva atterrare. Il pilota girava, alla fine ha visto un piccolo buco di luce e via, si è infilato. Un maestro. Succede la stessa cosa nella nostra miseria, è Dio che ci apre un varco nelle pieghe della miseria”, ha dichiarato il Pontefice.

Dopo aver sostato davanti alla Porta Santa della basilica di Santa Maria di Collemaggio, pregando da solo seduto per le sue difficoltà deambulatorie, Papa Francesco ha aperto la seconda porta Santa del mondo, battendo tre volte con il pastorale realizzato appositamente. “Da questo momento – come recita la Bolla del Perdono emanata nel 1294 da Papa Francesco – chiunque, pentito e confessato e accostandosi alla comunione e recitando il Credo, il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Gloria al Padre, secondo le intenzioni del Papa, potrà ottenere l’indulgenza plenaria concessa da Celestino V con la bolla Inter sanctorum solemnia”.

L’ARRIVO DI PAPA FRANCESCO A L’AQUILA E L’INCONTRO CON I PARENTI DELLE VITTIME DEL TERREMOTO

Prima di recarsi nella Basilica di Collemaggio ed aprire la Porta Santa, il Papa si è stato a piazza Duomo, dove ha incontrato i parenti delle vittime del devastante terremoto che ha colpito il territorio il 6 aprile 2009, provocando immani distruzioni e numerosi morti.

A loro si è unita una delegazione del mondo carcerario abruzzese. Presenti anche varie associazioni caritative come pure appartenenti alle aggregazioni laicali. Quindi i giovani scout dell’Agesci ed esponenti della congregazione della “Salus Populi Aquilani”. Infine, presenti anche anche i referenti di molte parrocchie della diocesi.

Salutando la cittadinanza aquilana il Pontefice ha usato un motto dialettale che ha preso piede tra la popolazione dopo il terremoto: “Jemo nnanzi” .

Ad accogliere Papa Francesco il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “La città dell’Aquila è grata e riconoscente al Santo Padre per l’enorme testimonianza di vicinanza e sostegno tributati alla comunità con la sua presenza in occasione della tradizione più antica e sentita dalla comunità. Un onore e una grande emozione poter accoglierlo e assistere, per la prima volta, all’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio da parte di un pontefice. Un gesto che universalizza il messaggio di pace e riconciliazione tra i popoli ereditato da Papa Celestino V e la valenza della Perdonanza Celestiniana, dal 2019 iscritta quale patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco”, ha dichiarato il sindaco Biondi.

IL PAPA AI PARENTI DELLE VITTIME DEL SISMA: “AVETE DIMOSTRATO GRANDE RESILIENZA”

“Uno di voi mi ha scritto di aver perso i suoi due figli adolescenti nel terremoto del 2009. I vostri cari sono passati dal tempo all’eternità. La morte può spezzare l’amore. La vita non è tolta, è trasformata. I problemi, il dolore, la sofferenze si superano con la vicinanza, affetto, amicizia. Aiutarci come fratelli. Non si risolvono i problemi con le parole”, ha dichiarato Papa Francesco nel suo discorso di saluto ai fedeli di piazza Duomo, al termine dell’incontro privato con i famigliari delle vittime del sisma di 13 anni fa.

“Mi congratulo per come avete realizzato la cappella della memoria (nella chiesa delle anime Sante restaurata con il contributo della Francia, ndr) dedicata alle vittime- ha aggiunto- Con la memoria si è affronta il futuro. Avete dimostrato un carattere resiliente. La rinascita personale e collettiva dopo la tragedia è di tutti insieme. Non a piccolo gruppetti, ma insieme. Concordia armoniosa perché stiamo lavorando per i figli, i nipoti, per il futuro”.

“Nel processo di ricostruzione il recupero delle chiese è importante- ha detto il Papa, in riferimento alla lentezza del recupero degli edifici di culto, primo fra tutti il Duomo, ancora sventrato dopo 13 anni e la cui ricostruzione sta appena iniziando- Ringrazio il mondo carcerario abruzzese. Nelle carceri ci sono troppe vittime: siete simbolo di speranza”, ha detto Papa Bergoglio.

Al termine della visita a piazza Duomo Papa Francesco si è trasferito davanti alla basilica di Santa Maria di Collemaggio con la papa mobile passando per la villa comunale, salutando i fedeli e stringendo mani tra gli applausi.

PAPA FRANCESCO: “L’AQUILA SIA CAPITALE DELLA CONCILIAZIONE E DEL PERDONO“

“Si pensa di valere in base al posto che si occupa nel mondo ma l’uomo non è il posto che occupa nel mondo. Il cristiano sa che qui per servire e non per essere servito. Dove non c’è libertà interiore si fanno strada egoismo e arrivismo e le miserie prendono il comando. Che L’Aquila sia davvero capitale di pace e conciliazione, di perdono”, ha dichiarato Papa Francesco nel suo discorso davanti alla Basilica di Collemaggio. Nel prato antistante la Basilica il pontefice ha officiato la celebrazione della Santa Messa.

Dopo l’omelia e la recita dell’Angelus, il primo cittadino ha consegnato il ramo d’ulivo del Getsemani nelle mani del Papa con cui, dopo tre tocchi, il Pontefice ha aperto la Porta Santa, rinnovando l’inizio del primo Giubileo della storia.

La liturgia è stata animata dal Coro Città dell’Aquila e dall’orchestra del conservatorio Casella, diretto dal maestro Leonardo De Amicis. Il Coro è composto da ben otto corali della città: coro della Diocesi, corale Gran Sasso, corale 99, Schola cantorum San Sisto, coro della Portella, corale L’Aquila e coro Cai, coro del conservatorio Casella.

BIONDI: “GIORNATA DI SVOLTA PER L’AQUILA“

“È stata una giornata storica, carica di emozioni. Una giornata di svolta per la città, che oggi consacra il suo martirio in mondovisione e restituisce l’idea di un territorio forte, determinato, che ha ripreso con vigore il suo cammino”, dichiara il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi a margine della manifestazione. “E se questo è stato possibile lo so deve soprattutto alla forza delle sue tradizioni, della sua identità, al carattere della sua gente e ai personaggi che hanno fatto grande la sua storia, come Celestino V con il suo dono enorme regalato alla municipalità nel 1294 – ha aggiunto il sindaco -. Quella del Papa è stata una partecipazione intima alla Perdonanza, la scelta di aprire la Porta Santa ed è la prima volta che accade nella storia plurisecolare di questa ricorrenza. Il Papa ha portato una grande iniezione di fiducia e di speranza a questa terra. Sono grato a tutti coloro che hanno reso possibile questo importantissimo evento”.

MARSILIO: “DARE RISALTO AL MESSAGGIO DI CELESTINO V ANCHE IN FUTURO“

“Devo ancora riprendermi dall’emozione. Avere il privilegio di accogliere il Santo Padre è un fatto unico nella vita. Speriamo che la Chiesa cattolica voglia continuare anche in futuro a dare risalto al messaggio universale di Papa Celestino e che possa fare di questa città una capitale mondiale e un punto da cui lanciare un messaggio di grande speranza, come è sempre stato ma troppo spesso limitato all’interno dei nostri confini”, ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Masilio.

GARAVAGLIA: “PAPA HA PORTATO L’AQUILA NEL MONDO“

“Il Papa oggi ha portato L’Aquila nel mondo. Come ministero del Turismo stiamo promuovendo delle manifestazioni iconiche per ogni regione, che a nostro avviso devono diventare di carattere nazionale e internazionale, la Perdonanza è una di queste”, ha dichiarato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

