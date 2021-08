Venezia 78, le star più attese alla Mostra del Cinema

ROMA – Mancano pochi giorni all’inizio della 78esima Mostra del Cinema di Venezia e cresce l’attesa per le star in arrivo al Lido. Dopo un’edizione 2020 ‘dimessa’ a causa dell’emergenza Covid-19, quest’anno, green pass alla mano, i grandi nomi, internazionali e italiani, non dovrebbero mancare. Si parte con un affezionato della kermesse, Pedro Almodóvar, presente anche nell’edizione 2019 (durante la quale ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera) e l’anno scorso. Il regista spagnolo aprirà l’1 settembre la Mostra con ‘Madres Paralelas‘ e porterà con sé la sua musa e protagonista del film, Penelope Cruz. Cruz presente anche nel film ‘Compencia oficial’ con Antonio Banderas, che potrebbe fare anche lui capolino alla kermesse. Mano nella mano con l’attrice spagnola ci si aspetta però l’arrivo anche del compagno Javier Bardem, nel cast di uno dei film più attesi di questa edizione, ‘Dune‘. La pellicola fantascientifica, diretta da Denis Villeneuve è il remake dell’omonima pellicola del 1984, girata da David Lynch, che per primo adattò per il grande schermo il libro di Frank Herbert. Protagonista Timothée Chalamet che tornerà a Venezia a due anni da ‘Il re’, presentato nel 2019. Nel cast anche Rebecca Ferguson, Oscar Isaac e il sexy ‘Aquaman’ Jason Momoa.

Tra le star internazionali che calcheranno il tappeto rosso sarà certamente presente anche Jamie Lee Curtis che riceverà il Leone d’oro alla carriera e presenterà ‘Halloween Kills’. Ci sarà poi Maggie Gyllenhaal che debutta alla regia con l’adattamento del romanzo di Elena Ferrante ‘The lost daughter’, nel cui cast troviamo Dakota Johnson (“50 sfumature di grigio’) e il premio Oscar Olivia Colman (“La favorita’, ‘The Crown’). Molto attesa anche la presenza di Kristen Stewart (‘Twilight’) protagonista di ‘Spencer’ nei panni di Lady Diana. Ci si aspetta anche l’arrivo di Kirsten Dunst ed Elisabeth Moss, nel cast del nuovo film di Jane Champion (prima Palma d’oro a Cannes per una donna alla regia con ‘Lezioni di piano’) ‘The power of the dog’. Dulcis in fundo Ben Affleck e Matt Damon attesi al Lido l’ultimo giorno della kermesse per la presentazione di ‘The last duel’ di Ridley Scott.

LE STAR ITALIANE ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

Non mancheranno anche tanti vip made in Italy, tra questi Serena Rossi, madrina della kermesse, che condurrà la cerimonia di apertura e chiusura. Il primo giorno presente anche Roberto Benigni che riceverà il Leone d’oro alla carriera.

E ancora Claudio Santamaria e Pietro Castellitto, nel cast dell’attesissimo film di Gabriele Mainetti ‘Freaks out‘, Elio Germano (protagonista di ‘America Latina’ dei fratelli D’Innocenzo), Toni Servillo, presente in diversi film della kermesse di cui due nella selezione ufficiale (‘È stata la mano di Dio’ e ‘Qui rido io’), Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Benedetta Porcaroli, oli per ‘La scuola cattolica‘.