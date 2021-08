Trovato il corpo senza vita dell’escursionista genovese disperso a Courmayeur

ROMA – È stato recuperato intorno alle 9.30 di questa mattina, in un vallone tra Tsapy e Freydevaz, il corpo senza vita del 72enne di Genova disperso in Val Sapin, a Courmayeur. Le operazioni di ricerca erano in corso da giovedì sera, dopo che i familiari, a seguito del mancato rientro dell’uomo, avevano dato l’allarme. La salma è stata recuperata dal soccorso alpino della Guardia di Finanza. Alle ricerche coordinate dai Vigili del fuoco hanno preso parte il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, il Soccorso alpino valdostano, gli uomini del Corpo forestale, i Vigili del fuoco volontari e i volontari della Protezione civile.