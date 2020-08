Scuola. Conclusa la consegna dei banchi monoposto a Codogno, Nembro e Alzano

ROMA – Si è conclusa la consegna dei banchi monoposto e delle sedie richiesti al Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, e necessari per la riapertura in sicurezza di tutte le scuole di Codogno, Alzano Lombardo e Nembro. Lo riferisce una nota. Sono stati consegnati 799 banchi monoposto tradizionali e 342 sedie che soddisfano integralmente il fabbisogno di tali arredi richiesti dai dirigenti scolastici dei tre comuni.

Le consegne di banchi monoposto da parte delle aziende cui il Commissario Arcuri ha affidato la produzione e la distribuzione proseguiranno da lunedì 31 agosto.

Saranno distribuiti nella provincia di Bolzano dove, così, tutte le scuole riapriranno in sicurezza il 7 settembre, e a Bergamo, Brescia, Piacenza e Treviso, anche qui a copertura dell’intero fabbisogno espresso dai dirigenti scolastici di quelle città.