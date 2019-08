Boati a Stromboli, nuova eruzione del vulcano

PALERMO – Torna la paura a Stromboli, isola delle Eolie, dove si è verificata una nuova eruzione del vulcano dopo quella che il 3 luglio scorso provocò una vittima. In quella occasione perse la vita un escursionista.

La nuova eruzione è stata preceduta da un forte boato. “Seguo costantemente l’evoluzione della situazione dello Stromboli dopo l’esplosione di stamane – afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci -. Ho già sentito il sindaco di Lipari. La macchina della protezione civile e del Corpo forestale regionale, delle forze dell’ordine e dei volontari, si è già messa in moto. Per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose. Nelle prossime ore avremo maggiori notizie dagli strumenti di rilevazione dell’attività vulcanica. In modo precauzionale – prosegue il governatore – abbiamo concordato con il sindaco, di interdire, per alcune ore, l’ormeggio ai natanti non di linea. Ovviamente, lo Stromboli fa il suo mestiere e non possiamo rimproverargli nulla. Dipende da noi cercare di rendere compatibile la nostra presenza sull’isola”.

C’è anche lo chef palermitano Natale Giunta, noto per le sue partecipazioni alla trasmissione tv ‘La prova del cuoco’, tra i turisti presenti alle Eolie e che hanno assistito alle esplosioni del vulcano Stromboli. “Pazzesco – dice nel corso di una diretta Facebook che mostra quanto sta avvenendo -, abbiamo sentito due boati uno dietro all’altro nel giro di pochissimi minuti. Speriamo non ci siano vittime”.