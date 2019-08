Catania, scoperta discarica abusiva nell’oasi del Simeto

PALERMO – Una discarica abusiva all’interno dell’Oasi del Simeto, nella piana di Catania, e’ stata scoperta e sequestrata dalla polizia. Gli agenti e gli uomini del Corpo forestale sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino e sul posto hanno scoperto 11 lavoratori in nero, tra cui un minorenne: tre di questi sono anche intestatari del reddito di cittadinanza e per questo nei loro confronti e’ scattata una denuncia per truffa aggravata.

Nel piazzale, di circa cinquemila metri quadrati, erano ammucchiate 25 tonnellate di ferro, ma anche rame, alluminio, batterie e scocche d’auto ed elettrodomestici. Scoperti anche sversamenti di olii esausti.

I due responsabili della discarica sono stati denunciati per gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi, sfruttamento dello stato di bisogno dei lavoratori e impiego di minori, oltre che per reati in materia di sicurezza e salubrita’ dei luoghi di lavoro.