Governo, Zingaretti: “Conte sarà premier ma non ci saranno due vice”

ROMA – “Oggi, dopo la stagione consumata con la crisi voluta dalla Lega, Giuseppe Conte sarà il candidato presidente indicato dai 5 Stelle per la guida di un Governo fondato su un impianto e un programma diversi. Noi riconosciamo in questa scelta l’autonoma decisione del partito di maggioranza relativa in questa legislatura. Con questa volontà il M5S, ed è legittimo, rivendica la presidenza del Governo. Ha rifiutato altre ipotesi. E in questa scelta è inciso il superamento di un modello sul quale si fondava il vecchio Governo: una figura condivisa e due vice espressione dei due partiti della coalizione. Questo modello non c’è più”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nella relazione approvata stamattina dalla direzione Pd.

DELRIO-MARCUCCI: SODDISFAZIONE PER LAVORO DI APPROFONDIMENTO

“Esprimiamo soddisfazione. Il lavoro di approfondimento programmatico procede positivamente'”. Così i capigruppo Democratici Delrio e Marcucci al termine dell’incontro con i capigruppo del M5s.

LE TENSIONI SUL NODO DI MAIO

Nuovi intoppi nella trattativa, nella serata di ieri, relativi al ruolo di Luigi Di Maio nel nuovo governo. Il tavolo delle trattative tra Pd e M5S ha registrato nuove tensioni ed è stato lì lì per saltare perché, a quanto si è appreso da fonti Pd, Di Maio è tornato a rivendicare la vicepresidenza del Consiglio”.

Il nodo su cui si continua a dibattere è quello legato al ruolo di vicepremier, che, secondo i dem, sarebbe rivendicato da Di Maio, mentre al Nazareno preferirebbero uno dei loro.

ORLANDO: SE PREMIER 5 STELLE, VICE DEM

“C’è un problema di struttura del Governo- spiega Andrea Orlando, vicesegretario Pd- se c’è un presidente del Consiglio che è indicato da M5S è ragionevole che il vicepremier sia un esponente del Pd“.

Rispetto al suo nome, speso per il ruolo, Orlando spiega che “questo non ha grandissima importanza, la cosa importante è che aiuti a far comprendere che si apre una fase effettivamente nuova”.

DI MAIO: SI PENSI A SOLUZIONI, NON A COLPIRE ME

“Sono ore molto difficili per il Paese, in cui ognuno dovrebbe saper dimostrare responsabilità. Ci siamo ritrovati in una crisi di governo senza un perché, per colpe che non sono certo attribuibili al M5S. Mi sorprende che qualcuno sembri essere più concentrato a colpire il sottoscritto che a trovare soluzioni per gli italiani. Ma questa è la politica. Anzi, questa è una certa politica, abituata a concepire il dibattito non come un’occasione di crescita, bensì come uno scontro continuo e sistematico sulle persone. Non ho intenzione di aggiungere altro”. Lo dichiara Luigi Di Maio, da poco entrato a Palazzo Chigi.

Intanto il ‘Blog delle Stelle’ annuncia che la proposta del governo ‘giallo-rosso’ sarà sottoposta al voto sulla piattaforma Rousseau e solo se il voto sarà positivo il M5S darà l’ok al nuovo esecutivo.

“Il MoVimento 5 Stelle ha messo sul piatto dieci punti per l’Italia come base per qualsiasi discussione- si legge nel Blog- Il confronto tra le forze politiche su questa base sarà portato avanti dal presidente del Consiglio che eventualmente domani potrebbe essere incaricato dal Presidente Mattarella. Alla fine di questo percorso ci sarà una proposta di progetto di governo che sarà stata condivisa tra le forze politiche che intendono entrare in maggioranza. Prima che venga sottoposta al Presidente della Repubblica, questa proposta sarà votata online su Rousseau dagli iscritti del MoVimento 5 Stelle”. “Solo se il voto sarà positivo la proposta di progetto di governo sarà supportata dal MoVimento 5 Stelle. Il voto dovrebbe avvenire entro la prossima settimana. Gli iscritti al MoVimento 5 Stelle hanno e avranno sempre l’ultima parola”, concludono i 5 Stelle.