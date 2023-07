Napoli, coppia trovata morta in casa: forse omicidio-suicidio

NAPOLI – Poco fa a Pozzuoli (Napoli) i carabinieri, dove una segnalazione al 112, sono intervenuti in un appartamento di via Parini, al civico 10, dove sono stati ritrovati i cadaveri di due persone. Entrambi i corpi presentano ferite da arma da fuoco. Le indagini sono in corso.

Al momento non si esclude nessuna pista, ma si pensa a un omicidio-suicidio. I corpi dei due coniugi, Antonio Di Razza, 50 anni, e Angela Gioiello, 38 anni, erano in camera da letto. I carabinieri di Pozzuoli, giunti sul posto con il personale del 118, hanno trovato nella stessa stanza, a terra, una pistola.