Scontro Salvini-Provenzano: “Lo querelo”, il dem: “Tribunale? Sono pronto”

ROMA – “Dopo essermi preso del ‘Ministro della Mala Vita’, da sinistra insistono con dichiarazioni deliranti: ‘Salvini mandante’, ‘da Salvinisegnali molto preoccupanti sul fronte della lotta alla mafia’… Ma come si permette questo ‘signore’?! Vergogna. Querela subito, e poi vediamo se ci riprovano“. Lo scrive su twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, in merito alle dichiarazioni del deputato Pd Peppe Provenzano. Nell’immagine allegata al post del ministro le parole del responsabile Esteri dei dem: “Ci sono segnali preoccupanti che arrivano da Salvini sulla lotta alla mafia: l’attacco a Don Ciotti, la riforma del codice degli appalti… È lui il mandante politico del caso Saviano”.



LEGGI ANCHE: Salvini contro Don Ciotti: “Ignoranza, il ponte sullo Stretto opera contro la mafia”

Non tarda la risposta di Provenzano via twitter: “Se avesse, non dico il coraggio, ma il senso delle istituzioni di venire in Parlamento a discutere di lotta alla mafia, le potrei elencare ad una ad una tutte le ragioni. Pronto a farlo anche in Tribunale, comunque, Ministro… E si ricordi che governa, non comanda“.