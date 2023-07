Putin: “La Russia sta studiando una proposta di pace condivisa dall’Africa”

ROMA – La Russia sta studiando “con attenzione” una proposta di pace condivisa dai Paesi dell’Africa: lo ha detto il presidente Vladimir Putin, in occasione di un vertice in corso a San Pietroburgo al quale partecipano da ieri capi di Stato e di governo del continente.

A sollevare la questione, durante i lavori, è stato il presidente congolese Denis Sassou Nguesso. “L’iniziativa africana merita la massima attenzione, non deve essere sottovalutata” ha detto il capo di Stato, parlando con Putin e altri omologhi. “Chiediamo con urgenza il ripristino della pace in Europa“.

Un’altra dichiarazione in evidenza sui media di Mosca è legata alla cooperazione economica. In particolare, Putin ha detto che la Russia ha cancellato debiti contratti dai Paesi africani per 23 miliardi di dollari.