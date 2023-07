Mattarella a Palermo per i 40 anni dall’uccisione del giudice Rocco Chinnici

PALERMO – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Palermo dove, nell’aula magna della Corte d’Appello di Palermo – Palazzo di Giustizia, è in programma oggi il seminario “Memoria è continuità. Il lavoro di Rocco Chinnici, dall’Ufficio istruzione di Palermo alla legislazione antimafia italiana ed europea”, in occasione del 40esimo anniversario dell’uccisione del giudice Rocco Chinnici e delle altre vittime della strage di via Pipitone Federico.



Alla giornata prenderanno parte, tra gli altri, Giovanni Chinnici, presidente della Fondazione Rocco Chinnici, Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, Giovanni Melillo, procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Fabio Pinelli, vicepresidente del Csm, Caterina Chinnici, magistrato e parlamentare europeo, Lia Sava, procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo. Previsto un videomessaggio di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo.