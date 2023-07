Domani a Cesena il Rockin’1000, ecco come cambierà la viabilità

CESENA – Il Comune di Cesena, in vista del Rockin’ 1000 di domani allo stadio Orogel “Dino Manuzzi”, dove si attendono 14.000 persone, ha previsto alcune modifiche alla viabilità. Gli spettatori del concerto per la Romagna alluvionata, che avrà inizio alle 21, potranno entrare allo Stadio a partire dalle 18.30 dopo aver parcheggiato la propria automobile in alcune aree sosta indicate dai vigili raggiungibili grazie alla segnaletica che sarà posizionata.

DOVE PARCHEGGIARE PER IL ROCKIN’1000

Si tratta dei parcheggi delle vie Lucchi, Pedrelli e Fabbri (tutti in area Montefiore); di via Spinelli (parcheggio Hera); piazzale Rocchi; parcheggio dell’ospedale Bufalini; di via Spadolini, lato destro dalla Rotonda Merzagora alla Rotonda Lugaresi; via Camillo Golgi, dalla rotonda Bovet alla Rotonda Merzagora. Il parcheggio Piazzale Ricci (generalmente destinato ai tifosi ospiti) e parte di via Venezia Giulia saranno riservati invece agli artisti. I veicoli delle persone disabili potranno essere parcheggiati nelle vie Lazio, Sicilia, Toscana e Molise. In via del Mare invece ci sarà collocazione il Mercato dello Stadio dalle 18 per fornire agli spettatori tutti i servizi.

LE STRADE CHIUSE A CESENA



Via Spadolini, in prossimità dello Stadio, sarà chiusa al traffico già dalle 18.30. Nell’area di piazzale Olimpia e di via Toscana, dalle 15.30 sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione. Inoltre, dalle 18 di domani alle 3 di domenica, nell’intera area dello Stadio sarà in vigore un divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi e di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine e contenitori di plastica con tappo. Dall’apertura dei cancelli alla conclusione dell’evento i vigili presidieranno l’intera area in prossimità dello Stadio.