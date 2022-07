Ecco BigBo, l’incubatore di idee innovative della Fondazione Carisbo seleziona 10 team

BOLOGNA- Welfare, con focus su sicurezza e benessere della persona, parità di genere, inclusione, transizione ecologica, tutela della salute. Sono gli ambiti di ricerca in cui dovranno muoversi i progetti supportati da BigSocial Impact Incubation System, l’iniziativa della Fondazione Carisbo, in collaborazione con l’associazione no profit TechGarage, nata per accompagnare idee a elevato potenziale, in fase iniziale, proposte da team di potenziali imprenditori che necessitano di competenze, formazione e networking per l’accesso al mercato. BigBo aggregherà progetti imprenditoriali in grado di coniugare il valore finanziario con il valore sociale, che abbiano l’obiettivo di generare impatto sociale e ambientale positivo, misurabile e compatibile con un rendimento economico.

BEGHELLI: COSI’ SOSTENIAMO LA FILIERA DELL’INNOVAZIONE

“L’avvio di questa iniziativa ha una valenza strategica per la Fondazione Carisbo che si riflette a livello nazionale. Grazie alla collaborazione con i nostri partner di progetto si rafforza il sostegno alla filiera dell’innovazione sociale, un investimento fondamentale a promuovere un futuro migliore per le persone”, spiega il presidente Paolo Beghelli.

L’ITER DI SELEZIONE DEI PROGETTI

Terminate le fasi di candidature e scouting, con la selezione da parte della commissione e l’annuncio dei progetti ammessi (prevista per fine settembre), il programma del Social Impact Incubation System si svolgerà nell’arco di 6 mesi da ottobre ad aprile 2023 a Bologna, negli spazi di Boost Innovation Garage: i 10 team innovativi (startup neonate o non ancora fondate, spin-off universitari, cooperative, Pmi, società benefit) verranno accompagnati, virtualmente e in presenza, nello sviluppo dei rispettivi business plan da un pool di mentor e consulenti esperti, attraverso sessioni di full immersion sulle singole tematiche.



LEZIONI E MENTORING IN PRESENZA E A DISTANZA

Il percorso prevede 50 ore di masterclass in presenza a Bologna, dieci ore di mentoring, con incontri online e in presenza, per farsi guidare da mentor esperti nell’esecuzione della strategia en expert corner, coworking space gratuito, con desk dedicati (massimo tre persone per startup). Grazie alla collaborazione con l’incubatore certificato dpixel e alla presenza di investitori nel network di BigBo, i team selezionati saranno in costante osservazione per un eventuale finanziamento delle loro attività.

STIMOLARE NUOVE GENERAZIONI DI IMPRENDITORI

La Fondazione Carisbo ha partecipato alla sottoscrizione del Fondo Barcamper, fondo mobiliare di investimento in imprese caratterizzate da forte innovazione, e del Fondo Primo Space Fund, focalizzato su imprese innovative per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore aerospaziale. Entrambi i fondi sono gestiti da Primo Ventures Sgr. “L’innovazione sociale è nel dna del territorio di Bologna e dell’Emilia-Romagna e BigBo può consentire a nuove generazioni di imprenditori di avvicinarsi a questo mondo e ad una nuova forma di impresa innovativa, attenta ai temi di sostenibilità ambientale, di governance e sociale”, sottolinea Gianluca Dettori, presidente dell’associazione TechGarage e Primo Ventures.

VERSO IL RICONOSCIMENTO DI START UP INNOVATIVE

Durante i 6 mesi di incubazione i team imprenditoriali avranno l’opportunità, tramite una masterclass dedicata e a specifici incontri con consulenti esperti nel settore, di essere accompagnati anche nel percorso per ottenere la qualifica di startup innovativa, al fine di beneficiare dei conseguenti vantaggi di natura contrattuale e fiscale e delle agevolazioni nell’accesso al credito e agli investimenti.

