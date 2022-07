Svolta nelle indagini sull’omicidio Vassallo, ci sono 9 indagati

SALERNO – Svolta nelle indagini sull’uccisione di Angelo Vassallo, avvenuta il 5 settembre 2010, quando ricopriva l’incarico di sindaco di Pollica (Salerno).

Militari del reparto Crimini Violenti del raggruppamento Operativo Speciale di Roma e della sezione Anticrimine di Salerno stanno dando esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla direzione distrettuale Antimafia di Salerno nei confronti di nove soggetti.

Si indaga per omicidio e associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

“AVEVA SCOPERTO UN TRAFFICO DI DROGA”

L’omicidio del “sindaco pescatore”, così era conosciuto Angelo Vassallo, sarebbe stato determinato dalla necessità di impedire che denunciasse un traffico di sostanze stupefacenti, di cui era venuto a conoscenza, nel porto della località turistica di Acciaroli. È la tesi della procura di Salerno.

Le indagini hanno ad oggetto anche lo svolgimento e le reali finalità di una serie di attività investigative, poste in essere nella fase immediatamente successiva alla commissione del delitto e in assenza di delega da parte della procura della Repubblica di Salerno, che ebbero come effetto quello di “indirizzare le investigazioni nei confronti di soggetti risultati poi del tutto estranei all’episodio criminoso”, sostiene la procura.

