Pizzarotti in campo con la sua lista civica: “Sindaci ci siete?”

REGGIO EMILIA – “Partiamo. Impegniamoci in prima persona. Mettiamoci la faccia, come si suol dire. Mettiamoci la testa”. Così l’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti, in vista delle prossime elezioni politiche di fine settembre, annuncia l’intenzione di creare un nuovo movimento politico.

“L’ITALIA C’È. VOI CI SIETE?”

“Si sta parlando tanto di una lista civica nazionale che impegni sindaci, amministratori locali, associazioni e promotori dei più vivaci e liberi progetti del territorio. È il momento di farla davvero”, spiega su Facebook. “Noi la facciamo e la chiameremo semplicemente cosi: Lista Civica Nazionale. L’Italia c’è. E voi ci siete?”, conclude Pizzarotti.

LEGGI ANCHE: Letta: “Non ci sarà pareggio, la scelta è tra noi e Meloni”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it