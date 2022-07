VIDEO | L’ex ferrarista Vettel annuncia il ritiro: “Non sono mai stato solo un pilota”

(Crediti foto: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)

ROMA – Sebastian Vettel sbarca su Instagram e annuncia il ritiro. L’effetto è dirompente. Il pilota dell’Aston Martin, uno dei “personaggi” più affascinanti del circus Formula 1, ha aperto un suo profilo ufficiale sul social e ha scelto un video per scandire l’addio: “Oggi annuncio il mio ritiro dalla Formula 1 alla fine della stagione 2022. Probabilmente dovrei iniziare con una lunga lista di persone da ringraziare – afferma il quattro volte campione del mondo, dal 2010 al 2013 -, ma sento che è più importante spiegare le ragioni alla base della mia decisione”. L’annuncio ha scatenato un mare in piena di reazioni stupite: meme in quantità, e subito “Sebastian Vettel” numero uno in tendenza su Twitter.

L’ex campione del mondo è infatti una personalità indipendentemente dai risultati sportivi. È famoso per le sue trovate a margine del circuito (una delle ultime: lo “scippo” dello scooter di un marshal con giro di pista senza casco), ed ha anche un ruolo apertamente critico e politico nel motorsport, soprattutto nell’attenzione alle tematiche ambientali.

“Essere un pilota non è mai stata la mia unica identità – ha proseguito nel video Instagram il pilota della Aston Martin, che dal 2015 al 2020 ha corso per la Ferrari – Amo questo sport. È stato centrale nella mia vita da quando ho memoria. Per quanto ci sia una vita in pista, c’è anche una vita fuori dalla pista. Essere un pilota da corsa non è mai stata la mia unica identità. Chi sono io? Sono Sebastian, padre di tre figli e marito di una donna meravigliosa”.

“Oltre alle corse ho cresciuto una famiglia e amo stare con loro. Ho coltivato altri interessi al di fuori della Formula 1. La mia passione per le corse deriva dal tempo trascorso lontano da loro e richiede molte energie. Impegnarsi nella mia passione come ho fatto e come credevo giusto, non va più di pari passo con il mio desiderio di essere un grande padre e marito – ha sottolineato Vettel – L’energia necessaria per diventare un tutt’uno con la macchina e il team per inseguire la perfezione, richiede concentrazione e impegno. I miei obiettivi sono passati dal vincere gare e lottare per i campionati a vedere crescere i miei figli, trasmettere i miei valori, aiutarli a rialzarsi quando cadono, ascoltarli quando hanno bisogno di me”.

“La mia gara migliore? Deve ancora venire – ha concluso il pilota tedesco – Credo nell’andare avanti, guardare indietro ti rallenterà solo. Non vedo l’ora di correre su piste sconosciute e cercare nuove sfide. Credo che ci sia ancora una gara da vincere. Vi saluto e vi ringrazio per avermi permesso di condividere tutto questo. Ho amato ogni singola parte”.

