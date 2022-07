Torino, violenta lite tra l’allenatore Juric e il ds Vagnati: il video è virale

ROMA – Violenta lite in casa Toro. Protagonisti l’allenatore della squadra piemontese, Ivan Juric e il direttore sportivo del club, Davide Vagnati. In un video che è diventato virale sui social si vedono i due che camminano davanti all’hotel che ospita la squadra durante il ritiro in Austria. All’improvviso i toni si alzano e la situazione degenera. “”Vai a ca..re, voglio che vai via, che sparisci!”, grida Juric a Vagnati che poco dopo perde il controllo.

“Non sei un c..o di nessuno, non mi alzi la voce“, urla il ds granata- devi avere rispetto di chi ti difende sempre dagli occhi di quel testa di c…o. Perché io ti difendo sempre”, aggiunge Vagnati tirando in ballo una terza persona, “Ma va a cag..e”, gli risponde Juric.

