I no green pass tornano in piazza a Roma: “Il virus siete voi, noi siamo il vaccino”

ROMA – “Il vaccino siamo noi, il virus siete voi”. Eccolo il coro cadenzato intonato da qualche centinaio di persone che oggi si sono ritrovate in piazza del Popolo per protestare contro le norme sul green pass e la campagna vaccinale. Promotore della manifestazione l’avvocato Edoardo Polacco, “penalista al servizio del cittadino violentato dallo Stato”. È stato lui a mettere a punto una serie di denunce contro Roberto Burioni, Matteo Bassetti, Ilaria Capua e il presidente dell’ordine nazionale dei medici Filippo Anelli, rei di disinformare sul Covid. “Ne stiamo preparando una anche per Draghi”, assicura.

In centinaia si mettono diligentemente in fila dalle 17.30 in piazza del Popolo per lasciare documento e firma. Alcuni attendono due ore. A raccogliere i dati c’è la deputata ex M5S Sara Cunial. Vicino staziona Davide Barillari. Carlo Martelli, senatore ex grillino, prende il megafono tra la folla per tracciare il parallelo tra la discriminazione degli ebrei e quella dei non vaccinati. Anche oggi, infatti, ci sono diverse stelle di David esibite dai manifestanti.

