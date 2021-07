Covid, 5.696 nuovi casi e 15 morti. Terapie intensive in calo, risale tasso di positività

ROMA – Sono 5.696 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Italia, su un totale di 248.472 tamponi molecolari e antigenici processati. Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto all’1,9% di ieri. Scendono invece i decessi, 15, contro i 24 di ieri. Il bollettino della Protezione civile informa anche che i ricoveri in terapia intensiva sono in calo (-6) rispetto a 24 ore fa, mentre i posti letto occupati nei reparti ordinari aumentano di 74 unità. In totale i pazienti in terapia intensiva sono 183, quelli nei reparti ordinari 1.685.

