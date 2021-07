In Inghilterra stop alla quarantena per i cittadini Ue e Usa vaccinati in arrivo

ROMA – Il Regno Unito revoca la quarantena per chi arriva da Usa e Unione Europea e ha completato il ciclo vaccinale. “Sono solo centomila gli italiani che si sono recati lo scorso anno in Gran Bretagna ad agosto e settembre e che ora potranno evitare la quarantena”. È quanto emerge dalla stima della Coldiretti sui dati Bankitalia in riferimento alla decisione della Gran Bretagna di consentire ai cittadini Ue e Usa completamente vaccinati di entrare nel Paese senza sottoporsi a quarantena. Una decisione assunta in un clima di crescente diffidenza dei viaggiatori italiani all’estero dove – sottolinea la Coldiretti – si moltiplicano le segnalazioni di situazioni di difficoltà con l’ultima mappa ECDC che colora di rosso e rosso scuro la Spagna, di giallo e di rosso la Grecia e di giallo buona parte della Francia che sono storicamente le destinazioni più gettonate dagli italiani. Il cambiamento di colori interessa anche l’Italia con la quasi totalità dei cittadini che ha deciso di rimanere nei confini nazionali ma c’è addirittura un italiano su tre (33,3%) che – sottolinea la Coldiretti – ha scelto di fare una vacanza a chilometri zero restando all’interno della propria regione. Restare all’interno dei confini nazionali non è solo una scelta prudente ma – conclude la Coldiretti – anche un importante contributo al sostegno dell’economia e dell’occupazione nazionale in un settore, come quello turistico duramente, colpito dalla pandemia Covid.