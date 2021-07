ROMA – Barack Obama diventa “partner strategico” della Nba in Africa: l’annuncio è giunto con un video dell’ex presidente americano, nel quale si riferisce che l’impegno prenderà la forma di programmi e interventi con taglio sociale. La Nba, acronimo di National Basketball Association, ha riferito che Obama “avrà una quota di minoranza che nel tempo intende utilizzare per sostenere i giovani della sua fondazione e programmi di formazione di leader in Africa”.



La prima edizione della Basketball Africa League (Bal), un campionato voluto e promosso dalla Nba, si è tenuta a maggio. A sfidarsi nella capitale ruandese Kigali sono state squadre provenienti da 12 Paesi. Nel video, diffuso dalla lega americana, Obama sottolinea che “in Africa il basket può promuovere opportunità, benessere e empowerment”. Obama aggiunge: “Anche se non avevo il talento per giocare ai livelli più alti, la pallacanestro ha informato la mia vita; mi ha insegnato a lavorare duro, a competere, a essere parte di una squadra”. Due anni fa l’ex presidente aveva inaugurato un campo da pallacanastro a Kogelo, il villaggio keniano del quale era originario il padre.