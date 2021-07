Green pass obbligatorio anche per minorenni, Speranza: “Lavoriamo per contenere i prezzi dei tamponi”

ROMA – Dal 6 agosto il Green pass è obbligatorio. Nel pieno della stagione turistica, come fare per chi non ha ancora potuto vaccinarsi? È il caso di molti minorenni, per cui l’autorizzazione alla vaccinazione è arrivata solo a fine maggio per Pfizer e a metà luglio per Moderna. Al momento risulta vaccinato solo il 14,71% nella fascia 12-19 anni. Come fare dunque per viaggiare? Serve esibire il tampone negativo, ma il tampone, come tanti genitori hanno rilevato, ha un costo.

“C’è un lavoro che è in corso con il commissario Figliuolo e chiaramente con tutte le organizzazioni dei farmacisti per provare a contenere maggiormente i prezzi dei tamponi“. Ha risposto così il ministro della Salute, Roberto Speranza, interpellato dall’agenzia Dire in merito alle lamentele da parte di molti genitori legate all’impossibilità di fare il vaccino ai propri figli entro il 6 agosto.