Tokyo 2020, argento Italia nella sciabola a squadre. Per Aldo Montano quinta medaglia olimpica

TOKYO – L’Italia è medaglia d’argento nella prova maschile a squadre di sciabola ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La formazione azzurra composta da Luca Curatoli, Aldo Montano ed Enrico Berrè è stata sconfitta 26-45 in finale dalla Corea del Sud. Il bronzo è andato all’Ungheria, che in semifinale era stata sconfitta proprio dagli azzurri anche grazie al contributo di Aldo Montano: il 42enne, riserva della squadra, era sceso in pedana al posto di Luigi Samele, argento nella prova individuale ma che al primo assalto era stato costretto a fermarsi per un problema muscolare già avvertito ai quarti contro l’Iran.

AZZI: “COREA DEL SUD ERA FAVORITA, LA SCONFITTA NON FA MALE”

“Ha vinto la squadra più forte, non ci sono recriminazioni. Il capolavoro della semifinale e il congedo di Aldo è qualcosa che ci ricorderemo, ed è anche qualcosa che Montano ha pagato, lui più degli altri infatti ha poi sofferto il ritmo alto dei coreani. Ma non è questa una sconfitta che fa male… Loro erano i favoriti, ci abbiamo provato ma sapevamo che per l’oro sarebbe servito qualcosa di più, come maggiori errori da parte degli avversari. È stato un percorso sull’ottovolante, dal match con l’Iran fino all’infortunio di Samele”. Così il presidente della Federscherma, Paolo Azzi, commenta a caldo la medaglia d’argento dell’Italia maschile nella sciabola, ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

IL POKERISSIMO DI MONTANO

Per Montano è la quinta medaglia olimpica in carriera, dopo l’oro individuale e l’argento a squadre ad Atene 2004 e i due bronzi a Pechino 2008 e Londra 2012 sempre nella prova a squadre. Lo schermidore livornese, che compirà 43 anni a novembre, è stato decisivo nell’equilibrata semifinale contro l’Ungheria terminata 45-43 ma nulla ha potuto, insieme a Curatoli e Berrè, nella finalissima contro la Corea del Sud.

UNA DINASTIA INIZIATA NEL 1936

Quella dei Montano è una vera e propria dinastia di schermidori olimpici: capostipite fu nonno Aldo, medaglia d’argento ai Giochi di Berlino 1936 e Londra 1948 nella sciabola a squadre, seguito dal padre Mario Aldo, che nella sciabola a squadre vinse l’oro a Monaco 1972 insieme allo zio Mario Tullio. I due, insieme agli altri zii di Aldo, Carlo e Tommaso Montano, vinsero anche l’argento nella sciabola a squadre a Montreal 1976. Uno straordinario ciclo chiuso ancora da Mario Aldo Montano a Mosca 1980, con un altro argento nella sciabola a squadre. Prima che Aldo raccogliesse il testimone e continuasse a portare medaglie ai Montano, l’ultima a Tokyo a 42 anni.

