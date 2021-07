Tokyo 2020, altre due medaglie nella notte. Alle 12.30 sciabola maschile in finale per l’oro

TOKYO – Notte di medaglie per gli azzurri, che vincono due nuovi bronzi. Le medaglie arrivano dalla squadra maschile del 4 senza di canottaggio e dal nuoto, con Federico Burdisso che arriva terzo nella finale dei 200 farfalla con il tempo di 1’54″45.

Il 4 senza si è piazzato alle spalle di Australia e Romania. Si tratta dell’equipaggio costretto al cambio in corsa dopo la positività al Covid di Bruno Rosetti, al quale è subentrato Marco Di Costanzo. Sulla barca italiana Giuseppe Vicino, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo e Matteo Castaldo hanno confermato il il bronzo olimpico conquistato a Rio 2016 dagli stessi Vicino, Lodo e Castaldo.

L’equipaggio azzurro ha ricevuto prima della gara la notizia della positività al Covid-19 di Bruno Rosetti, una situazione che ha imposto al Direttore Tecnico Francesco Cattaneo di rivedere la formazione, inserendo Di Costanzo al posto di Rosetti, proveniente dal due senza.

OGGI LA SCIABOLA MASCHILE PER L’ORO, IN FINALE ANCHE BOXE E 100 STILE

L’Italia della sciabola maschile è in finale a Tokyo 2020. Gli azzurri, infatti, hanno battuto in semifinale 45-43 l’Ungheria e adesso, alle 12.30 italiane, sfideranno per la medaglia d’oro la Corea del Sud. Una impresa, contro l’Ungheria del triolimpionico Aron Szilagyi, firmata dal 42enne Aldo Montano, in pedana al posto di Luigi Samele che ha dovuto rinunciare dopo il primo assalto per un problema muscolare, e poi da Enrico Berrè e Luca Curatoli.

Irma Testa è nella storia della boxe italiana. L’azzurra, categoria 57 kg, è la prima pugile del nostro Paese ad arrivare a medaglia in una edizione dei Giochi Olimpici, grazie alla vittoria ai quarti 5-0 sulla canadese Caroline Veyre. La 23enne di Torre Annunziata salirà sul ring della Kokugikan Arena sabato alle 6.39 ora italiana nella semifinale contro la filippina Nesthy Petecio, campionessa del mondo in carica della categoria.

Alessandro Miressi è in finale dei 100 stile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’azzurro ha nuotato in 47″52, qualificandosi con il terzo tempo. Si ferma in semifinale invece Thomas Ceccon, che ha toccato in 48″05 facendo registrate il dodicesimo tempo.

TENNIS, FINISCE AVVENTURA OLIMPICA PER GIORGI E FOGNINI

Termina la corsa olimpica del tennis italiano ai Giochi di Tokyo 2020. Camila Giorgi è uscita di scena nei quarti di finale, mentre Fabio Fognini agli ottavi. Sul Court 1 dell’Ariake Tennis Park, la 29enne di Macerata, numero 61 Wta, esordiente alle Olimpiadi, ha ceduto per 6-4, 6-4 all’ucraina Elina Svitolina, numero 6 del ranking. Sul Centrale Fabio Fognini, 34enne di Arma di Taggia, numero 31 Atp, ha ceduto per 6-2, 3-6, 6-2, al russo Daniil Medvedev, numero 2 del ranking.