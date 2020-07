Migranti, la guardia costiera libica spara sulle persone durante sbarco: 3 morti

ROMA – Tre migranti sono morti nella notte durante una sparatoria avvenuta la scorsa notte a Khums, a est di Tripoli, durante le operazioni di sbarco. A quanto si apprende, la guardia costiera libica avrebbe fatto fuoco sui migranti dopo averli fatti sbarcare La notizia è stata diffusa dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che ha reso che “le autorità locali hanno iniziato a sparare nel momento in cui alcuni migranti, scesi da poco a terra, avevano cercato di darsi alla fuga“.

Ad un primo bilancio di due morti si aggiunge una terza persona, prima solo ferita, che è deceduta. “Purtroppo abbiamo appena saputo che uno dei migranti feriti è morto durante il trasporto in ospedale. Sono quindi tre i migranti uccisi dopo essere stati fatti sbarcare a Khums“. Lo scrive su Twitter Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo della Iom, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la migrazione.

ORFINI: ORRORE MIGRANTI UCCISI IN LIBIA, ITALIA NE È RESPONSABILE

“La guardia costiera libica ha ucciso due persone, dopo averle riportate a terra. Al netto di tutte le ipocrisie di circostanza, è esattamente quello per cui la finanziamo: fermare i migranti con ogni mezzo. Un orrore di cui il nostro Paese è consapevolmente responsabile”. Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, deputato Pd.

