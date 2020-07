Salvini senza mascherina né distanziamento, ma il ‘suo’ partito raccoglie fondi contro l’emergenza Coronavirus

ROMA – Le parole d’ordine per arginare il diffondersi del Covid19 sono mascherina e distanziamento fisico. Entrambe ignorate dal leader del Carroccio Matteo Salvini, che, proprio ieri, è stato protagonista al Senato del rifiuto ad indossare la mascherina al grido di: “Io non ce l’ho, non me la metto”.

L’occasione era il convegno ‘Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti’, in cui ha avuto luogo il discusso intervento del tenore Andrea Bocelli, strenuo contestatore del lockdown.

Non solo. Nelle ultime settimane Salvini è stato spesso protagonista di assembramenti in concomitanza del suo tour elettorale, che ha toccato varie regioni, dalla Toscana alla Puglia. Sempre senza mascherina, spesso in contatto fisico con orde di sconosciuti.