VIDEO | Scuola, De Luca: “La ripresa ci preoccupa, pronti a screening in autonomia”

NAPOLI – “Tutte le valutazioni scientifiche ci confermano che, diversamente da quanto si riteneva all’inizio, la fascia giovanile non è esclusa dal contagio e che anche quando sono asintomatici possono portare in famiglia il virus“. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca che, a margine di un evento alla Fondazione Banco di Napoli, si dice “preoccupato” per la ripresa della scuola.

“La situazione – sottolinea – rischia di essere pericolosa per gli alunni e anche per le famiglie. Non so quello che concretamente metterà in piedi il governo nazionale: ci viene annunciato un programma di screening di massa su base volontaria, io penso che dovrebbe essere obbligatorio almeno per i docenti e per il personale scolastico. Noi ci stiamo preparando come Regione a fare questo lavoro anche in piena autonomia perché – conclude De Luca – vorremmo dare serenità a famiglie, docenti e studenti”.

