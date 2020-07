Zaia: “Il ritorno della Liga Veneta non è per strategia”

VENEZIA – La decisione di tornare al simbolo Liga Veneta, a cui è aggiunta la scritta Salvini Premier, non è una strategia per aumentare i consensi della Lega alle prossime regionali per evitare che la Lista Zaia la surclassi, ma piuttosto “una valorizzazione della nostra storia”. Lo assicura il governatore Luca Zaia, chiarendo che “decisamente non è un sistema per equilibrare altre liste”. Detto questo “è bello rivedere il simbolo” Liga Veneta, e per quanto riguarda l’aggiunta della scritta Salvini Premier “è assolutamente normale” perché “ormai dappertutto bei simboli di partito campeggiano i nomi dei leader”.