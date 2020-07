A Napoli sequestrate 42 tonnellate di rifiuti speciali diretti in Africa

NAPOLI – Rifiuti speciali pericolosi e non, per un peso totale di circa 42 tonnellate, stipati in 4 container destinati in Nigeria e Burkina Faso sono stati sequestrati nel porto di Napoli nell’ambito di operazioni condotte da funzionari di Agenzia Dogane e Monopoli in servizio all’Ufficio delle Dogane di Napoli 1 assieme a militari del II Gruppo della guardia di finanza di Napoli. Sulla base della documentazione accompagnatoria, i container avrebbero dovuto contenere, invece, effetti personali e masserizie invece al loro interno sono stati rinvenuti, occultati da auto e da fusti contenenti indumenti usati ed in pessimo stato di conservazione, un ingente quantitativo di elettrodomestici e pneumatici fuori uso, balle di indumenti e scarpe non sanificati, nonche’ 175 batterie per auto ed accumulatori per ripetitori telefonici non dichiarati e verosimilmente rubati. I rifiuti speciali avrebbero fruttato proventi per oltre 150mila euro. Per falsita’ ideologica, traffico illecito di rifiuti, ricettazione e violazioni al Testo unico ambientale sono state denunciate 12 persone: quattro italiani, due nigeriani, due ghanesi, un burkinabe’ e tre togolesi.