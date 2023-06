Il Cremlino: “Zuppi ha incontrato il consigliere di Putin”

ROMA – A Mosca incontro con il consigliere del presidente russo Jurij Ushakov per il cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato di papa Francesco per la pace in Ucraina: lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, citato da media locali.



I due, ha precisato Peskov, si legge sul sito del quotidiano Vedomosti, “discuteranno della situazione relativa al conflitto in Ucraina e, naturalmente, delle possibili modalità di una soluzione politica e diplomatica”. Secondo il portavoce, il Cremlino ha affermato “più volte di apprezzare molto gli sforzi e le iniziative del Vaticano” per una mediazione politica.

Il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, è già stato a Kiev a inizio giugno.