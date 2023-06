VIDEO | Bignami contro Bonaccini: “Fondi per l’alluvione arrivano, il ritardo è solo della Regione”

BOLOGNA – “Finalmente venerdì la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso l’elenco degli interventi resisi necessari dopo l’alluvione. Notiamo che rispetto a quello che avevano annunciato 15 giorni prima, con un ritardo appunto di 15 giorni attribuibile esclusivamente alla Regione Emilia-Romagna, hanno chiesto ulteriori 200 milioni di euro“. Questo significa che “avevano fatto male i conti oppure, come dicevamo noi, che parlare di ‘fine dell’emergenza’ in quella situazione era quanto meno prematuro. Prendiamo atto di questa nuova, ennesima richiesta: eravamo partiti da 626 milioni di euro del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per essere arrivati, via via, al miliardo e 900 milioni di oggi”.



In ogni caso, “nonostante forse quello che qualcuno spera, il Governo saprà trovare le risorse. E forse le ha già trovate”. Lo annuncia il viceministro a Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, di nuovo sul tema alluvione e ricostruzione in Emilia-Romagna. Parlando all’agenzia Dire a margine di un evento stasera a Bologna, puntualizza il viceministro Fdi bolognese sugli annunciati fondi in arrivo da Roma: “Capiamo che qualcuno rimarrà deluso, ma non saranno assolutamente delusi gli emiliano-romagnoli, per l’efficienza di governo dimostrata anche con la nomina del commissario Figliuolo, colui che ha portato fuori l’Italia dalla più grave crisi dal dopoguerra a oggi”. Se c’è bisogno di fondi, quindi, “non ci tireremo indietro: stiamo verificando gli elenchi che sono stati mandati” dalla Regione e “rileviamo che ci sono delle situazioni un po’ particolari, di cui chiederemo alla Regione” stessa, con spirito di leale collaborazione. Regione che, insiste Bignami, “ha certamente recepito queste indicazioni provenienti da qualcuno, il quale magari per errore ha inserito delle richieste di intervento che riguardavano situazioni preesistenti, rispetto all’alluvione”.