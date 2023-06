ROMA – Tolleranza zero contro chi si mette alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Non ha usato mezzi termini, ieri, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo Codice della strada.

Parole forti e decise: “Le due o tre priorità che da ministro e da genitore mi piace sottolineare è l’assoluto giro di vite con la tolleranza zero su chi guida in stato di ubriachezza o sotto effetto di droghe, qualunque sia il suo stato d’animo. Nel senso che chiunque utilizzi droghe e venga trovato positivo al test anti-droga ha la revoca della patente fino a tre anni.” E quindi il messaggio molto chiaro è: “se ti stronchi di canne, ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso e ti metti al volante, lucido sì o lucido no, io ti ritiro la patente e tu fino a tre anni la patente non la rivedi”.