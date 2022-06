Covid, casi ancora in aumento: sono 83.555 e 69 decessi

ROMA – Balzo dei nuovi casi di positività al Covid-19: oggi sono 83.555 (ieri 24.747) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi, ieri 63, oggi sono 69. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 18.343.422, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 168.234. Sono in tutto 17.401.738 le persone guarite o dimesse e 49.493 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 19.545). Le persone attualmente positive sono in tutto 773.450, pari a +34.599 rispetto a ieri (+5.411 il giorno prima).

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 717.400 (ieri 100.959) e il tasso di positività, ieri pari al 24,5%, oggi scende all’11,6%. Sul fronte del sistema sanitario sono +162 (ieri +341), per un totale di 6.035 ricoverati, i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari. Sono invece +3 (ieri +7) i posti letto occupati in terapia intensiva: il totale dei malati gravi è ora pari a 237, con 40 ingressi in rianimazione (ieri 22).

OGGI NEL LAZIO 11.171 NUOVI CASI, DATO PIÙ ALTO DAL 29 MARZO

“Oggi nel Lazio, su 5.954 tamponi molecolari e 41.076 antigenici per un totale di 47.030 tamponi, si registrano 11.171 nuovi casi positivi (+7.548), sono 5 i decessi (=), 588 i ricoverati (-9), 51 le terapie intensive (=) e 8.530 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,7%”. È quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che “è il dato più alto dal 29 marzo scorso. Rinnovo l’appello a over 80 a fare la quarta dose, all’utilizzo della mascherina dove non è possibile mantenere il corretto distanziamento e ad aumentare la copertura con anticorpi monoclonali e antivirali”.

I casi a Roma città sono a quota 6.252. Asl Roma 1: sono 2.309 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 2.298 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.645 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 207 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 881 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.108 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nelle province si registrano 2.723 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 868 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 1.189 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 254 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 412 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

