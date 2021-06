Burkina Faso, il monito del presidente contro le donne che manifestano per la sicurezza

Roch Marc Christian Kaboré invita ad annullare i cortei in cui i partecipanti, in maggioranza donne sfollate e vedove di soldati o poliziotti uccisi da combattenti di gruppi ribelli, chiedono maggiore sicurezza: "Non metteranno fine al terrorismo"