Aperte le candidature per il premio regionale per il volontariato della Valle d’Aosta

AOSTA – Fino alle ore 13 del 10 settembre è possibile inviare la propria candidatura per la 12esima edizione del Premio regionale per il volontariato. Possono farlo tutte le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, i gruppi di volontari appartenenti a un’associazione di volontariato e gli enti pubblici o privati con finalità di solidarietà sociale, che abbiano la sede legale in Valle d’Aosta e che operino a titolo volontario sul territorio regionale. Le candidature potranno pervenire anche tramite il Coordinamento Solidarietà VdA. Il Premio consiste in un contributo di 5.000 euro da destinare al progetto vincitore; sono previsti ulteriori cinque riconoscimenti da 4.000 euro ciascuno per iniziative ritenute particolarmente meritevoli. Le candidature pervenute verranno esaminate da un’apposita giuria, con un occhio di riguardo ai progetti atti a superare le nuove criticità sociali, sanitarie ed educative emerse con la pandemia. Per candidarsi, è necessario compilare la relativa documentazione, scaricabile dal sito www.consiglio.vda.it, e farla pervenire agli uffici di competenza tramite Pec, all’indirizzo [email protected] (solo da casella Pec) o via posta raccomandata al seguente indirizzo: Consiglio regionale della Valle d’Aosta – Ufficio Protocollo, piazza A. Deffeyes 1, 11100 Aosta.