In Valle d’Aosta ambulatori estivi nelle mete del turismo

AOSTA – Dal 19 luglio al 27 agosto prossimo verranno attivati nelle principali attività turistiche, vale a dire Courmayeur, La Thuile, Cogne, Valtournenche, Ayas e Gressoney, i centri ambulatoriali estivi. Lo ha confermato l’assessore alla Sanità Roberto Barmasse, in risposta ad un’interpellanza presentata dal consigliere Mauro Baccega in merito alle attività extraospedaliere nei presidi sanitari presenti sul territorio regionale. Per l’assunzione dei medici che ci lavoreranno, “l’Usl ha già proceduto con la richiesta di pubblicazione di un avviso con le stesse modalità del 2020- ha fatto sapere l’assessore- ed è stato chiesto di estendere la partecipazione, in subordine, anche ai medici tirocinanti iscritti e frequentanti il corso di formazione triennale di medicina generale della Regione”. In merito allo stato di salute dei presidi sanitari presenti sul territorio (ambulatori, poliambulatori e consultori), la cui organizzazione è stata messa a dura prova dalla pandemia, Barmasse ha riferito che al momento questi “garantiscono un orario di apertura, seppur limitato, per lo più dal lunedì al venerdì, a dimostrazione di come la situazione stia tornando a regime”.