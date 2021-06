Comunali Napoli, Bassolino lancia crowdfunding per la sua campagna elettorale

NAPOLI – “Ringrazio di cuore tutte le persone che vorranno sostenere la mia candidatura a sindaco di Napoli”. Così Antonio Bassolino, candidato sindaco per la città di Napoli, nel lanciare su Facebook il crowdfunding a sostegno della sua campagna elettorale. I commenti in calce al post sono tutti positivi. C’è chi plaude alla “trasparenza” invitando “anche gli altri candidati” a seguire la medesima strada in modo “che si sappia chi sostiene chi”, e chi considerando la scelta del crowdfunding ritiene Bassolino “veramente slegato dai partiti, ormai rovina del Paese e sintomo di interessi dei singoli, avere le mani libere per la città è una grande cosa”.