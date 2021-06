Alla Valle d’Aosta finanziamento statale da 17 milioni per la sanità

AOSTA – La Valle d’Aosta ha diritto a un finanziamento statale di 17 milioni di euro per interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Lo ha reso noto l’assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, in risposta ad un’interpellanza del consigliere Mauro Baccega (Pla). I primi otto milioni e mezzo si riferiscono all’anno 2019, mentre i restanti all’anno 2020. “Stiamo sottoscrivendo un unico accordo con il ministero della Salute e speriamo di concludere l’iter amministrativo prima della fine del 2021”, ha aggiunto Barmasse. Nella replica, il consigliere Baccega si è definito soddisfatto per i finanziamenti in arrivo, anche se “si tratterà di capire con certezza dove questi 17 milioni verranno destinati”, suggerendo tra i primi destinatari degli investimenti i presidi sanitari presenti sul territorio, come il Poliambulatorio di Verrès.