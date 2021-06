La campionessa di atletica Eleonora Marchiando strappa il pass olimpico per Tokyo

AOSTA – Eleonora Marchiando, 23 anni di Aosta, è la nuova campionessa italiana sui 400 metri a ostacoli. Ieri sera, domenica 27 giugno, ai Campionati italiani assoluti di Rovereto (Trento) l’atleta della Sandro Calvesi, allenata da Eddy Ottoz, ha strappato anche il pass olimpico per i Giochi di Tokyo 2020, che inizieranno il prossimo venerdì 23 luglio.





Marchiando si migliora di oltre mezzo secondo, correndo il giro di pista con barriere in 55.16: si aggiudica il titolo tricolore, ottiene lo standard olimpico fissato a 55.40 e strappa la quinta prestazione di sempre tra le ostacoliste d’Italia. In batteria, sabato, aveva corso in 57.28, seconda.

Marchiando in finale ha battuto Linda Olivieri (Fiamme Oro Padova) che ha corso in 55.54, argento, e Yadisleidy Pedroso (Aeronautica) bronzo in 55.79.

