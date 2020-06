Aggressione omofoba a Pescara: “Sei gay”, e lo picchiano a sangue

ROMA – Era in compagnia del suo fidanzato quando è stato aggredito da sette persone “dal marcato accento locale”, tra cui una ragazza. Prima gli insulti omofobi, poi il litigio, infine la scarica di pugni che gli ha rotto la mascella e lo ha fatto finire in ospedale. E’ quello che è accaduto a un ragazzo di 25 anni, a Pescara. L’aggressione risale a giovedì notte, proprio mentre erano in corso le celebrazioni del Pride, dedicato ai diritti delle persone omosessuali.



A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Centro’, che ha raccolto anche i commenti della vittima: “Non perdono i miei aggressori, mi fanno solo tanta pena”.