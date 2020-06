Salvini: “Lega né di destra né di sinistra, porte aperte ai transfughi”

ROMA – Alla Lega “noi non siamo né di destra né di sinistra”, per cui anche se al Senato “non andiamo a cercare nessuno e a offrire niente a nessuno, se qualcuno bussa alla porta della Lega e dice vorrei dare un mano per l’Italia, le porte sono aperte a tutti”. Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice a In mezz’ora in più, su Rai3.

“Stiamo crescendo, stanno aderendo in tanti”, dice Salvini incalzato dalla conduttrice Lucia Annunziata che gli chiede conto dell’annuncio da lui fatto circa l’arrivo di altri transfughi M5S a Palazzo Madama tra le fila della Lega. “Se anche questa settimana qualcuno eletto con M5S dice di voler continuare la sua opera con noi”, allora “quando accadrà lo vedremo”, aggiunge.

Ad ogni modo, conclude il segretario della Lega, “spero ci sia l’apertura mentale per capire che la Lega è primo partito nel Paese”.