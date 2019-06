Roma, Saxa Gres: “Sampietrino perfetto per Roma, pronti a collaborare con Raggi”

ROMA – “Dobbiamo ringraziare il sampietrino“, soprattutto pensando a strade come quelle di Roma “che non sono state fatte per subire questo peso”. Francesco Borgomeo è il presidente di Saxa Gres, che circa un anno fa ha rilevato lo stabilimento ex Ideal Standard di Roccasecca: dai sanitari sono passati a produrre sampietrini, in gres porcellanato. Oggi la produzione è a pieno ritmo e si va verso il recupero fino all’ultimo posto di lavoro.

“Ci sono tutte le caratteristiche per cui il progetto avrà successo in una città come Roma– ha detto Borgomeo alla Dire- Bisogna vedere quanto tempo ci mette. Oggi il nostro mercato è in Nord Europa. Qui, siamo in condizione di crisi, come sistema paese e città. Oggi è un mercato totalmente inespresso”. Se domani arrivasse una chiamata da parte di Virginia Raggi “mi sincererei che l’Amministrazione sia in grado di pagare, io gli stipendi a fine mese li devo assicurare. Ovviamente c’è la massima disponibilità a collaborare, a dare supporto. Iniziative già le stiamo facendo, siamo convinti che a Roma faremo quello che si può fare”.

Per realizzare i sampietrini, la ex Ideal Standard utilizza anche materiale di scarto: “Il problema delle strade di una città come Roma è il peso. È una città vuota sotto, deve essere alleggerita nei suoi pesi. Non c’è materiale di superficie che possa tenere tutto questo peso, che sta aumentando. Queste strade non sono state fatte per subire questi pesi”.

Per Borgomeo “dobbiamo ringraziare il sampietrino. È vero che ha creato tantissimi avvallamenti sulle strade, però il sampietrino, muovendosi, distribuisce il peso che altrimenti andrebbe sotto. Dove c’è asfalto le strade si spaccano, dove ci sono sampietrini, non si spaccano ma si muovono”