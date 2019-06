VIDEO | La prima rete elettrica intelligente è in Puglia

Il progetto, avviato nel 2014 in risposta al bando europeo Ner 300, è stato co-finanziato dalla Commissione europea ed è finalizzato alla riduzione di emissioni dei gas a effetto serra puntando su tre azioni principali: digitalizzazione della rete elettrica; sviluppo su scala regionale di una infrastruttura di ricarica per veicoli; abilitazione dei cittadini alla gestione attiva dei consumi. “Una antichissima rete elettrica è stata trasformata in una infrastruttura digitale capace di trasmettere dati e di offrirne sui consumi energetici. Ogni casa è diventata il terminale di una rete che viene utilizzata per la trasmissione di dati, ed è questa la Puglia intelligente”, ha commentato il governatore pugliese.

“Abbiamo ideato in Puglia quello che si chiama Smart for selection, ovvero la capacità della rete di identificare autonomamente un guasto di rete e, sempre autonomamente, stabilire come rialimentare i clienti minimizzando l’impatto. Immaginate che tutto questo avviene in meno di un secondo e questo non vuol dire che l’uomo non serve più perché, alla fine dietro questa tecnologia c’è la capacità dei nostri migliori progettisti e ingegneri di fare il dettaglio di questa macchina“, ha proseguito l’Ad che ha annunciato il finanziamento da parte di E-distribuzione di tre dottorati di ricerca con il dipartimento di Ingegneria elettrica e dell’informazione del Politecnico di Bari su tematiche ingerenti la gestione evoluta delle reti di distribuzione.

“Il tema della Smart Grid è assolutamente importante. Noi dobbiamo sempre ricordarci quali sono i punti di forza e quelli di debolezza non solo dell’Italia ma dell’Europa intera. Tutto il mondo sta parlando di cambiamenti climatici ma, mentre gli Stati Uniti hanno il gas e la Cina il carbone, l’Europa non ha niente di questo. E quindi dalla necessità, si diceva una volta, si aguzza l’ingegno e l’Enel è un bell’esempio di come si sia molto aguzzato l’ingegno per trovare soluzioni che permettano una gestione ottimale dei efficace delle risorse scarse che abbiamo”, ha detto Cioffi.

“Questo progetto – ha ribadito Ranieri – si inquadra in un piano di investimenti che la distribuzione ha fatto in questi anni e che nei prossimi tre anni, nel triennio 2019-2021, vedrà un impegno finanziario di oltre 5,1 miliardi di euro. E 5,1 miliardi di euro sono un impegno grande, un impegno finanziario, di risorse umane – i nostri operai, i nostri tecnici – è un impegno dei partner ed è un impegno che consentirà a questo Paese di avere un indotto occupazionale di oltre 31mila persone all’anno coinvolte grazie a questo progetto e a questo investimento – ha concluso -. Questo vuol dire per noi, essere un operatore di sistema e quindi fare un investimento che è un beneficio sul sistema elettrico, sull’occupazione e sul Pil del Paese. E credo che in questo momento il Paese abbia bisogno di Pil”.